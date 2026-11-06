Evacúan la radiotelevisión pública de Irlanda RTE por amenaza de bomba

La alerta se activó después de que la cadena recibiera un mensaje amenazante en un correo que también ha sido enviado a otros medios de comunicación de Irlanda y Reino Unido.

La plantilla de la RTE ha sido evacuada del edificio como medida de precaución, mientras agentes de la policía irlandesa (Garda), incluidos miembros de la Unidad de Respuesta Armada (Armed Response Unit), se han desplazado hasta el lugar para comprobar que no existe ningún artefacto explosivo.

Por su parte, la cadena pública RTE ha sustituido temporalmente su programación habitual por contenidos pregrabados.

La Garda confirmó asimismo que tiene conocimiento de amenazas dirigidas contra organizaciones de medios de comunicación tanto en Irlanda como en otros países europeos.

"La Garda ha estado en contacto con las organizaciones de medios de comunicación irlandeses y las amenazas serán investigadas", agregó el cuerpo en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La alerta en la RTE se produce después de una serie de falsas amenazas de bomba que afectaron el jueves a al menos 27 vuelos en distintos puntos de Europa, entre ellos dos de las aerolíneas irlandesas Aer Lingus y Ryanair.

La ministra irlandesa de Defensa, Helen McEntee, ha calificado de "extremadamente preocupante" esta situación por el impacto que pueda tener en los dispositivos de seguridad previstos para la próxima semana en Dublín durante citas de la Unión Europea (UE).

Irlanda, como presidenta de turno del Consejo de la UE, organiza el próximo jueves una reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), a la que asisten alrededor de 55 jefes de Estado y de Gobierno, mientras que el día siguiente se celebrará una reunión informal de los líderes del bloque.

"Todo lo que sea necesario y deba hacerse se hará para garantizar su seguridad y protección durante todo el encuentro»", ha subrayado la ministra.

Según la Garda, la citada cumbre contará con un dispositivo de seguridad sin precedentes en este país, con restricciones de tráfico, controles y cierres en distintas zonas de la capital desde el próximo martes.