Expertos piden a México modernizar su industria para competir en inteligencia artificial

Durante el Encuentro Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el presidente y fundador del centro de prospectiva estratégica FARO Institute advirtió que la aceleración tecnológica exige decisiones empresariales y públicas para evitar el rezago.

“El riesgo es que México se quede como una gran potencia industrial del siglo XX mientras estemos viviendo en el siglo XXI”, alertó el experto.

García explicó que la IA requiere una cadena física de minerales, semiconductores, equipos, centros de datos y electricidad, en la que México puede encontrar oportunidades.

El investigador sostuvo que Estados Unidos ha convertido esta tecnología en una herramienta de poder económico y seguridad nacional y busca socios para atender sus necesidades de suministro.

Por ello, México debe ampliar hacia las nuevas industrias la relación estratégica que construyó en los sectores automotor y aeronáutico, sin limitar su horizonte a preservar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, subrayó García.

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También pidió prestar atención a Pax Silica, la iniciativa estadounidense sobre cadenas de suministro de IA, y debatir qué lugar busca ocupar México.

Entre las oportunidades, el experto destacó la generación eléctrica, la fabricación de equipos y la extracción de minerales como la fluorita, utilizada en procesos relacionados con los semiconductores.

Aunque García mencionó proyectos mexicanos como la supercomputadora Coatlicue, consideró necesario avanzar con una estrategia nacional.

Propuso que cada empresa identifique su posible participación en las nuevas cadenas, que los sectores industriales construyan ofertas conjuntas y que el país defina qué puede aportar como socio tecnológico.

Así mismo, el panelista pidió evaluar si los productos y negocios seguirán siendo viables ante la convergencia de IA, robótica y computación cuántica, y anticipar las consecuencias laborales, sociales y fiscales de la automatización.

Por su parte, Ana María Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, respaldó el Plan México, que busca integrar al país entre las diez principales economías globales, pero pidió combinar la vinculación internacional con la atención a pequeñas empresas, regiones y trabajadores rezagados.

La ejecutiva coincidió en ampliar la disponibilidad eléctrica y fortalecer la colaboración pública y privada, además de proteger a quienes queden desplazados por la transformación tecnológica.

“Deberíamos de estar pensando también en cómo vamos a proteger a las personas que se queden excluidas de esta ola (de tecnologías como la IA y la robótica)”, añadió Aguilar.

La directora del Consejo vinculó la productividad con crédito, menos trámites, seguridad y mejores condiciones de transporte, salud y cuidados.

Aguilar también pidió fortalecer la confianza entre Gobierno y empresas, pues sostuvo que "el éxito que tenga el plan México no solo depende del Gobierno, depende de las empresas, depende de la sociedad, depende de la academia”.