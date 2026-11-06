Félix Ulloa: "Bukele puede continuar lo que el pueblo lo siga eligiendo"

"El presidente está joven, o sea el presidente puede continuar dos, tres periodos más, lo que el pueblo lo sigue eligiendo, porque esa es la otra cosa cuando hablamos de democracia, que es el poder del pueblo", dijo Ulloa en una entrevista con EFE en Casa de América en Madrid.

En cuanto a él mismo, que concurrirá junto a Bukele en las presidenciales de 2027, en las que según las encuestan parten como claros favoritos, Ulloa mostró su disposición: "si gozamos del respaldo del pueblo y nos elige para otros seis años", a continuar un nuevo mandato antes de retirarse de la política, porque -asegura- para entonces tendría más de 80 años.

Ulloa recordó que en las elecciones de 2024, Bukele fue elegido con el 85 % de apoyo, frente al logrado en las de 2019, donde se impuso con el 54 %.

La Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una nueva ley en 2025 para habilitar la reelección indefinida del presidente, que hasta entonces solo podía gobernar dos mandatos, y elevar de cinco a seis, el periodo presidencial.

Una reforma que fue ampliamente criticada por la oposición, organizaciones de derechos humanos y parte de la sociedad civil, por considerar que había sido aprobada y ratificada de manera exprés y alertaron sobre la concentración de poder y el debilitamiento del Estado de derecho.

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Ulloa insistió en que la elecciones del presidente, "como en cualquier democracia occidental", está en manos del pueblo y puso como ejemplo los 12 años que Felipe González (1982-1996) presidió el Gobierno de España, los 16 que tanto Helmut Kohl (1982-1998), como Ángela Merkel (2005-2021), gobernaron en Alemania.

"Hay un momento en el que el pueblo dice no, ya no, que hay que cambiar por otro, esa es la democracia. Yo, por mi, sí sería la última (elección) porque voy a tener 82 años cuando salga, pero el presidente está joven y si el pueblo quiere que él continúe y él tiene la disposición de hacerlo no veo por qué no", concluyó.