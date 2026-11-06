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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 01:00

Flávio Bolsonaro reaparece en la CPAC de Florida tras perder las elecciones en Brasil

Imagen sin descripción

Washington, 5 nov (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro reapareció este jueves en público en Estados Unidos durante la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Mar-a-Lago, la propiedad privada del presidente estadounidense, Donald Trump, en su primera aparición presencial desde que abandonó Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Por EFE
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Imágenes difundidas desde el evento muestran al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en el encuentro conservador, donde está prevista su participación en un foro durante la gala de la conferencia, junto al actor estadounidense Jim Caviezel, que interpretará a su padre en la película biográfica 'Dark Horse'.

La intervención del brasileño en Florida todavía no ha sido difundida.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre y, en una entrevista publicada por The New York Times, se negó a revelar cómo consiguió salir de Brasil.

"Me lo llevaré a la tumba", dijo sobre los detalles de su viaje, aunque negó haber recibido ayuda de "absolutamente nadie, de ningún gobierno": "Fui yo solo".

El diario informó en otra publicación de que un funcionario de la Casa Blanca gestionó el avión que lo trasladó a Miami y que su entrada a Estados Unidos fue autorizada directamente por Trump.

También señaló que uno de los principales asesores del presidente argentino, Javier Milei, lo recibió en un aeropuerto de Puerto Iguazú. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que Washington facilitara su salida de Brasil.

De acuerdo con imágenes difundidas por asistentes al evento, Flávio acudió al encuentro acompañado de su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado que reside en Estados Unidos desde febrero de 2025 y que también figura entre los participantes de esta edición.

La CPAC está presidida por Matt Schlapp, exasesor de la Casa Blanca y dirigente conservador cercano al Partido Republicano.

Fundada en 1974, la conferencia se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro del conservadurismo estadounidense e internacional, donde políticos, activistas y financiadores debaten estrategias y promueven sus agendas políticas.

No es la primera participación de Flávio Bolsonaro en la conferencia: el senador ya intervino en marzo pasado en una edición celebrada en Texas, donde pronunció un discurso ante el movimiento conservador estadounidense.

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