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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 15:45

Fuerzas mexicanas desmantelan un laboratorio de metanfetamina y reportan tres muertos

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Ciudad de México, 6 nov (EFE).- El Gabinete de Seguridad de México informó este viernes de la muerte de tres presuntos agresores durante un enfrentamiento con militares en el estado de Sinaloa y del desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina en Puebla, en dos operaciones distintas contra la delincuencia organizada en el país.

Por EFE
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Según un comunicado oficial, el enfrentamiento ocurrió en la localidad de Las Trancas, en el municipio de Navolato, en Sinaloa, en el noroeste del país, cuando personal militar realizaba recorridos de reconocimiento y vigilancia.

Las autoridades señalaron que civiles armados que viajaban en un vehículo dispararon contra los soldados, quienes respondieron al ataque.

Tres de los presuntos agresores murieron como saldo del enfrentamiento.

En el lugar, las autoridades incautaron tres armas largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo todoterreno.

Las instituciones informaron de los hechos al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

En la otra operación, fuerzas federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para producir metanfetamina en Agua Escondida el Salitrero, una localidad del municipio de Tlachichuca, en el estado central de Puebla.

Las instalaciones estaban divididas en 11 zonas, donde los agentes encontraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos utilizados para elaborar drogas sintéticas.

Según el comunicado, los materiales fueron destruidos e inhabilitados en el sitio para evitar su reutilización.

En esta intervención participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, a través de su Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló en una publicación en redes sociales que durante la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum —que inició el 1 de octubre de 2024— se han inhabilitado más de 2.700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para elaborar metanfetamina.

Las autoridades no reportaron detenciones en las dos operaciones.

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