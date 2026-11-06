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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 07:30

FundéuRAE: “entorno” y “en torno”, usos y diferencias

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Madrid, 6 nov (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que es inapropiado emplear indistintamente el sustantivo univerbal “entorno” y la locución “en torno”, que consta de dos palabras. Ante las dudas que a veces suscita su uso, se puede atender a lo que se explica a continuación.

Por EFE
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1. “Miró el entorno”La voz “entorno” tiene la acepción, entre otras, de ‘ambiente, lo que rodea’: “Miró el entorno antes de sacar la foto”.

Para distinguirlo de la locución, puede ser útil tener en cuenta que, como sustantivo, suele ir precedido de artículos, demostrativos, etc. (“el entorno”, “un entorno”, “este entorno”...): “Los municipios del entorno de Doñana”, “Atiende en este entorno a pacientes de Sevilla”.

2. “Miró en torno”La locución adverbial “en torno” significa ‘alrededor’ (“Miró en torno intentado encontrar su móvil”) y puede llevar un complemento introducido con las preposiciones “de” o, con más frecuencia, “a”: “Miró en torno a/de la mesa”. También se usa la preposición “a” para expresar los sentidos de ‘acerca de’ (“Ciclo de conferencias en torno a la historia del Paraguay”) o ‘aproximadamente’ si lo que sigue es una cantidad (“Cuesta en torno a mil euros”).

A diferencia de lo que sucede con el sustantivo, esta locución no puede seguir inmediatamente a artículos o demostrativos, por lo que es inapropiada la secuencia “el en torno a/de”. Conviene indicar que “en torno” sí puede ir acompañada de un posesivo, pero este suele aparecer detrás (“Se colocaron en torno suyo”) o, raramente, anteceder a “torno” (“Miró en su torno”).

Por último, cabe señalar que en informaciones científicas y económicas a menudo aparece la construcción “en el entorno de”, formada a partir del sentido matemático de “entorno”, esto es, ‘conjunto de puntos próximos a otro’, con un sentido cercano a ‘aproximadamente’. De esta forma, en las informaciones pueden verse, y son válidas, frases como “La prima se afianza en el entorno de los 110 puntos” y “La prima se afianza en torno a los 110 puntos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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