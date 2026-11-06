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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:40

Georgia y China acuerdan fortalecer su alianza estratégica

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Tiflis, 6 nov (EFE).- El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, y el vicepresidente chino, Han Zheng, quien llegó a Tiflis con su primera visita oficial, acordaron este viernes fortalecer la alianza estratégica integral entre ambos países.

Por EFE
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Durante una reunión en la sede del gobierno georgiano, transmitida por el canal Imedi, Kobajidze destacó la importancia de la alianza y la amistad entre Tiflis y Pekín.

"Concedemos gran importancia a profundizar nuestra alianza política; esto es fundamental para nosotros, al igual que el desarrollo de la cooperación económica", afirmó el primer ministro georgiano.

Según el político, "existe un progreso significativo y una dinámica positiva en las relaciones entre ambos países".

Kobajidze recordó en su intervención que Georgia "tiene una ubicación estratégica que conecta Europa y Asia".

El primer ministro también expresó el apoyo de su país al principio de una sola China y calificó al gigante asiático como "la única superpotencia pacífica centrada en el progreso y el desarrollo".

Por su parte, Han expresó el deseo de desarrollar y fortalecer la alianza con Georgia.

“Tenemos un plan para desarrollar la cooperación económica con Georgia y crear nuevas oportunidades”, señaló.

La viceprimera ministra y ministra de Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili, calificó la visita del vicepresidente chino como “un acontecimiento importante para toda la región”.

“Esta es la primera vez que Georgia recibe a un invitado de tan alto rango de China, lo que representa una excelente oportunidad para analizar la dinámica de nuestra relación y su potencial de desarrollo, especialmente en el ámbito económico”, declaró a la prensa.

Ambos países firmaron un acuerdo de asociación estratégica en 2023 y, este año, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente georgiano, Mijaíl Kavelashvili, anunciaron la transición a una asociación estratégica integral.

En los primeros nueve meses de este año el comercio entre ambos países creció un 41 %, alcanzando los 2.330 millones de dólares (lo que representa el 11,3 % de todo el intercambio comercial de Georgia).

China se consolida de esa manera como el segundo socio comercial de Georgia, solo por detrás de Turquía.

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