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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:55

Greenpeace pone una pancarta gigante en una playa de Antalya para pedir límite de 1,5 ºC

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Redacción Medioambiente, 6 nov (EFE).- Activistas de Greenpeace han desplegado este viernes una pancarta gigante en la playa Konyaalti, en Antalya (Turquía), con el mensaje "COP31: Mantengamos vivo el límite de 1,5 ºC", para exigir a los gobiernos que conviertan los compromisos climáticos en medidas concretas ante el inicio de la cumbre el próximo lunes.

Por EFE
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La organización ha instado a las naciones participantes a acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y poner fin a la deforestación y la destrucción de los bosques, en un contexto en el que se prevé que el calentamiento global supere el umbral de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales.

"Nos sobran promesas climáticas, pero se nos ha agotado el tiempo para evitar superar los 1,5 ºC", ha lamentado el coordinador de la delegación de Greenpeace en la COP31, Jasper Inventor, quien ha demandado una transición energética "rápida, justa y financiada", así como más aportación económica para los países del sur global.

En lo relativo a España, el responsable de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace España, Pedro Zorrilla, ha advertido asimismo de las consecuencias de la crisis climática en el país, con más de 60 días de olas de calor y más de 5.000 fallecidos asociados a ellas en 2026, según datos de la organización.

Para esta COP31, Zorrilla ha pedido al Gobierno español nuevos compromisos de ayuda climática internacional y un plan para abandonar los combustibles fósiles.

Por su parte, el director de Greenpeace Turquía, Berkan Ozyer, ha solicitado a su país que aproveche la presidencia de la cumbre para demostrar liderazgo climático.

También ha reclamado cancelar los planes de nuevas centrales de carbón y establecer un calendario para una transición fuera de este combustible.

La organización considera que la COP31 debe demostrar que la cooperación internacional puede traducirse en avances reales y no en nuevos compromisos cuya aplicación se retrase durante años.

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