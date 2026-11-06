Guatemala extradita a Estados Unidos a un acusado de conspirar para distribuir cocaína

La Fiscalía señaló en un comunicado que Mauro Ismael Morales Martínez, de 51 años y conocido como Melito, conspiró entre 2012 y 2023 para distribuir cinco kilos o más de cocaína como parte de esa red, que operaba en Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala y México.

Este delito está castigado con entre 10 años de prisión y cadena perpetua, precisó.

El Departamento de Justicia de EE.UU. agradeció en el comunicado la colaboración del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en la extradición.

La PNC había capturado a Morales Martínez el 27 de agosto en Teculután, localidad del departamento de Zacapa (este de Guatemala), según informó entonces en la red social X.

El Ministerio Público de Guatemala sostuvo tras la captura que Morales Martínez fue uno de los principales líderes al servicio de traficantes guatemaltecos y que coordinó el transporte por tierra de cocaína de Venezuela y Colombia al país centroamericano, según la agencia estatal de noticias AGN.