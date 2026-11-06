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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:25

Guterres apela a la "valentía" para combatir "la mentira, el odio y la ley del más fuerte"

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Salamanca (España), 6 nov (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó este viernes "la misma valentía" que tuvo hace cinco siglos la Escuela de Salamanca al defender el derecho y la dignidad de los indígenas en América para combatir ahora algunas de las amenazas que se ciernen sobre el mundo, como "la mentira, el odio y la ley del más fuerte".

Por EFE
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En su discurso ante el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, que le ha investido hoy como doctor honoris causa, el político portugués reconoció que esa postura puede ser "impopular y arriesgada", pero a la vez esencial para avanzar hacia la paz, la dignidad humana, la equidad, la justicia climática y el control tecnológico.

A dos meses de dejar el liderazgo de la ONU tras casi una década al frente, Guterres (1949) expresó su "gran honor" por recibir este reconocimiento académico en un acto al que asistieron el presidente de la República de Portugal, António José Seguro, y los ministros españoles Félix Bolaños y Sira Rego.

En su discurso de aceptación, Guterres comparó los debates académicos surgidos hace cinco siglos, encabezados por Francisco de Vitoria, para dar respuesta a los retos que en aquel momento planteaba la convivencia entre pueblos a uno y otro lado del Atlántico, con los que ahora atenazan a la humanidad globalizada.

Cómo se previene una guerra o se asegura la paz y cómo se conjugan la dignidad humana con el progreso económico y social son preguntas que siguen en el aire, en opinión del expresidente portugués, quien se mostró convencido de que son necesarias "respuestas audaces" y no apartar la mirada de los problemas, bajo el principio de que "el mundo entero forma una sola comunidad unida, con un derecho común a todos".

"La dignidad humana no depende de la fe, el origen o la fuerza", proclamó Guterres, con constantes apelaciones a llevar a la práctica la Carta de Derechos Humanos y mejorar el multilateralismo.

Sobre la búsqueda de la paz, el secretario general de la ONU asumió que el sistema surgido de la Segunda Guerra Mundial "no es perfecto" y, tras haber contribuido a evitar un tercer conflicto, ahora ve cómo "el uso ilegal de la fuerza se normaliza", se "desdibujan las fronteras por las armas" y la "impunidad se extiende".

En cuanto a la dignidad de las personas, previno de que la promesa de preservarla "está en entredicho" y su quiebra "empieza con palabras que convierten al vecino en enemigo", en un contexto en el que las redes sociales "amplifican como nunca" estos mensajes.

En su opinión son "alarmantes" los episodios de antisemitismo, islamofobia o de persecución de cristianos en distintos puntos del mundo: "No hace falta compartir la fe para compartir derechos", zanjó convencido de que "nadie elige ser repudiado", como le ocurre a los migrantes, añadió.

Guterres también habló de la equidad o del cambio climático. En cuanto a las tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), retó a la sociedad a responder con más prontitud de lo que lo hizo cuando la ciencia alertó del cambio climático.

Por eso, animó a continuar con las bases sentadas ya en la ONU para trazar una "gobernanza universal", con "normas comunes y supervisión creíble e independiente" que proteja especialmente a los niños que se encuentren solos ante las plataformas tecnológicas.

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