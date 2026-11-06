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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:35

Hallan en Bélgica cuerpos de 141 soldados de la I Guerra Mundial al ampliar campo de golf

Imagen sin descripción

Bruselas, 6 nov (EFE).- Una excavación en un campo de golf de la localidad de Ypres, en el suroeste de Bélgica, ha permitido hallar los cuerpos de al menos 141 soldados de la Primera Guerra Mundial, en una zona de la región de Flandes donde se había establecido una línea de frente durante la Gran Guerra y donde ahora se estaba ampliando el recinto deportivo.

Por EFE
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Las excavaciones arqueológicas empezaron tras el inicio de las obras de ese campo ubicado en el club de golf de 'De Palingbeek' y se descubrieron, además de los restos humanos de los combatientes, una trinchera francesa de 1914 en buen estado y varios túneles alemanes, informó la agencia local de noticias Belga.

Asimismo se encontraron más de 2.000 objetos, entre ellos una corneta y una gorra militar (quepis) británicos, un sable de un oficial francés o incluso un fusil Lebel.

Se prevé que muchas de estos instrumentos pasen a formar parte de la colección del museo 'In Flanders Fields' ("en campos de Flandes"), ubicado también en Ypres.

Las excavaciones arqueológicas, realizadas por etapas en un terreno de 2,1 hectáreas, duraron un año y medio, en una zona en la que se establecieron franceses y británicos y, al final de la guerra, alemanes.

Primero, se exhumaron los cuerpos de 29 soldados alemanes y de 4 franceses, aunque la mayoría no pudieron ser identificados.

Fue entonces cuando, dada la magnitud de los hallazgos, un equipo de antropólogos franceses y alemanes se movilizó para llevar a cabo la investigación. Más tarde, en una segunda campaña de excavación, se recuperaron otros 83 cuerpos.

Finalmente, en otra ocasión se descubrieron 22 cuerpos más, en este caso de soldados franceses.

Los investigadores señalaron que podrían encontrar otros cuerpos, añadió Belga.

Por ahora, los equipos siguen trabajando en la redacción de los informes y la identificación de las víctimas, que recibirán sepultura.

El arqueólogo Bert Heyvaert ofrecerá una conferencia especial el próximo 11 de noviembre en el sitio de los hallazgos, coincidiendo con el Día del Armisticio, una conmemoración que Bélgica celebra cada año para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial.

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