Hallan en una playa de Bulgaria un dron de producción iraní

Según el alcalde de Shabla, Mariyan Zhechev, el aparato fue localizado por un ciudadano frente a un polígono del Ejército búlgaro utilizado para ejercicios de fuego antiaéreo, informó la Radio Nacional Búlgara (BNR) y la cadena Nova TV.

Todo indica que el dron -que lleva la inscripción 'Shahed', lo que indica su producción iraní- habría sido arrastrado por el mar.

Los Shahed son drones de fabricación iraní utilizados por Rusia en su guerra contra Ucrania, donde reciben las denominaciones militares de Geran-1 y Geran-2.

Las autoridades civiles y militares han sido alertadas, y se espera la llegada de artificieros para examinar el aparato y determinar si contiene explosivos.

Shabla se encuentra a unos 80 kilómetros al norte de Varna, principal ciudad portuaria búlgara en el mar Negro.

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El hallazgo se produce en un contexto de frecuentes apariciones de restos de aparatos no tripulados en las costas del país.

A finales de octubre, las Fuerzas Navales búlgaras informaron de que desde comienzos de año se habían localizado al menos 100 drones o sus fragmentos en aguas y playas del mar Negro; de ellos, 35 suponían un peligro y fueron destruidos en el lugar.

Además, durante ese periodo fueron localizadas y neutralizadas seis minas flotantes procedentes de la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania.