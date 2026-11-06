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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 06:50

Hallan en una playa de Bulgaria un dron de producción iraní

Imagen sin descripción

Sofía, 6 nov (EFE).- Un dron de aparente producción iraní, posiblemente equipado con una carga explosiva, ha sido encontrado en una playa del mar Negro cerca de la localidad de Shabla, en el noreste de Bulgaria, informaron este viernes medios del país balcánico.

Por EFE
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Según el alcalde de Shabla, Mariyan Zhechev, el aparato fue localizado por un ciudadano frente a un polígono del Ejército búlgaro utilizado para ejercicios de fuego antiaéreo, informó la Radio Nacional Búlgara (BNR) y la cadena Nova TV.

Todo indica que el dron -que lleva la inscripción 'Shahed', lo que indica su producción iraní- habría sido arrastrado por el mar.

Los Shahed son drones de fabricación iraní utilizados por Rusia en su guerra contra Ucrania, donde reciben las denominaciones militares de Geran-1 y Geran-2.

Las autoridades civiles y militares han sido alertadas, y se espera la llegada de artificieros para examinar el aparato y determinar si contiene explosivos.

Shabla se encuentra a unos 80 kilómetros al norte de Varna, principal ciudad portuaria búlgara en el mar Negro.

El hallazgo se produce en un contexto de frecuentes apariciones de restos de aparatos no tripulados en las costas del país.

A finales de octubre, las Fuerzas Navales búlgaras informaron de que desde comienzos de año se habían localizado al menos 100 drones o sus fragmentos en aguas y playas del mar Negro; de ellos, 35 suponían un peligro y fueron destruidos en el lugar.

Además, durante ese periodo fueron localizadas y neutralizadas seis minas flotantes procedentes de la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania.

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