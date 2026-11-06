Hallan un dron ruso sin explosivos cerca de una zona militar búlgara en el mar Megro

El aparato fue encontrado por un paseante en la playa, a unos 800 metros de un estratégico faro y frente a un polígono utilizado por el Ejército búlgaro para ejercicios de fuego antiaéreo, informó la Radio Nacional Búlgara (BNR) y la cadena Nova TV.

La policía informó del hallazgo a las Fuerzas Armadas, que enviaron un equipo para destruir y retirar el aparato, que se confirmó no llevaba carga explosiva, informó Defensa.

El Ministerio desmintió una información anterior, facilitada por el Ayuntamiento de Shabla, de que el dron tenía una inscripción con el nombre 'Shahed', el modelo original iraní a partir del que Rusia fabrica los 'Gerbera'.

"El equipo especializado determinó que el dron probablemente cayó al mar y posteriormente fue arrastrado a la costa", explicó Defensa en su nota, en la señala que se trata de un Gerbera 2 y que en el fuselaje no había ninguna inscripción.

A finales de octubre, las Fuerzas Navales búlgaras informaron de que desde comienzos de año se habían localizado al menos 100 drones o sus fragmentos en aguas y playas del mar Negro. De ellos, 35 suponían un peligro y fueron destruidos.

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Además, durante ese periodo fueron localizadas y neutralizadas seis minas flotantes procedentes de la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania.