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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:00

Hungría moviliza aviones caza Gripen por tres alertas de bomba contra vuelos comerciales

Imagen sin descripción

Budapest, 6 nov (EFE).- El Ejército de Hungría recibió este viernes tres alertas de bomba contra aviones que volaban en el espacio aéreo del país, por lo que la OTAN ordenó la intervención de aviones caza Gripen, informó el ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi.

Por EFE
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"Tres alertas para los Gripen en pocas horas", afirmó el ministro en la red social Facebook, después del mediodía.

La primera alerta llegó poco antes de las 10.00 hora local (09.00 GMT) en relación con un avión comercial que viajaba de Bruselas hacia Sofía.

A las 10.30 hora local (09.30 GMT) se produjo otra alerta que en este caso afectó a dos vuelos procedentes de Praga, uno con destino a Chipre y el segundo a Bucarest.

El ministro agregó que en los tres casos la OTAN ordenó una alerta 'Alpha Scramble', por lo que se han movilizado cazas del Ejército húngaro, que acompañaron a los aviones hasta las fronteras con Serbia en el primer caso y Rumanía en los otros dos.

Estos casos se producen en medio de una ola de amenazas contra numerosos vuelos en Europa esta semana.

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