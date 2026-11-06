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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:45

Inflación de OCDE sube al 4,5 % en septiembre por el fuerte encarecimiento de la energía

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París, 6 nov (EFE).- La inflación interanual en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aumentó al 4,5 % en septiembre, frente al 4,3 % de agosto, impulsada principalmente por el fuerte encarecimiento de la energía, según informó este viernes por la organización.

Por EFE
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La inflación energética se disparó hasta el 17,4 % interanual en septiembre, frente al 13,6 % del mes anterior, destacó la OCDE.

De hecho, los precios de la energía aumentaron en 31 de los 37 países de la OCDE para los que había datos disponibles, disminuyeron en cuatro (Colombia, Costa Rica, Nueva Zelanda y República Checa) y permanecieron estables o prácticamente sin cambios en dos (Japón y Corea del Sur).

Por el contrario, la inflación de los alimentos se moderó ligeramente, mientras que la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se mantuvo prácticamente estable en el 3,7 %.

En promedio, los precios en los países de la OCDE se situaron en septiembre más de un 40 % por encima de los niveles de diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia de Covid 19.

Los alimentos acumulaban un encarecimiento de casi el 50 %, mientras que los precios de la energía eran cerca de un 70 % superiores, precisó la OCDE.

En el grupo de las siete principales economías industrializadas (G7), la inflación interanual aumentó al 3,5 % en septiembre, frente al 3,1 % de agosto. La tasa subió en todos los países del grupo excepto Canadá, donde se mantuvo prácticamente estable (de 3 % al 3,1 %).

En Canadá, el descenso de casi un punto porcentual de la inflación alimentaria compensó en gran medida el aumento de 3,6 puntos porcentuales de la inflación energética.

El encarecimiento de la energía explicó alrededor de la mitad o más del incremento de la inflación general entre agosto y septiembre en Francia (3,1 %), Alemania (3,3 %), Italia (4,2 %), Reino Unido (3,6 %) y Estados Unidos (3,7 %).

En Japón, por el contrario, el aumento de la inflación general (2,1 %) respondió principalmente al repunte de la inflación subyacente, que avanzó 0,5 puntos porcentuales, hasta el 2,2 %.

En la zona euro, la inflación interanual medida por el índice armonizado de precios de consumo (IPCA) subió al 3,8 % en septiembre, frente al 3,2 % de agosto, debido principalmente al fuerte repunte de los precios energéticos.

La inflación energética aumentó 4,6 puntos porcentuales, hasta el 18,9 %, mientras que la inflación de los alimentos avanzó apenas 0,2 puntos porcentuales y la subyacente permaneció prácticamente estable.

La estimación preliminar de Eurostat para octubre apunta a un nuevo incremento de la inflación general de la zona euro, hasta el 4 %. La inflación energética habría aumentado hasta el 20,8 %, mientras que la subyacente se habría mantenido estable en el 2,6 %.

En el conjunto del G20, la inflación interanual subió al 4,3 % en septiembre, frente al 4,1 % de agosto.

India registró uno de los mayores aumentos, con un avance de 0,6 puntos porcentuales, hasta el 5,6 %, su nivel más alto desde agosto de 2023. La inflación también aumentó en Brasil (4,6 %) y Sudáfrica (4,4 %), mientras que permaneció prácticamente estable en Argentina (33,4%), China (0,9 %), Indonesia (3,3 %) y Arabia Saudí (1,9 %).

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