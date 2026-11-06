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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:25

Investigan por trata de esclavos a la red que mató a un soldado en Bangladés

Imagen sin descripción

Daca, 6 nov (EFE).- La Policía de Bangladés investiga por su presunto vínculo con la "trata de esclavos" a la red de tráfico de personas que mató el jueves a un soldado durante un tiroteo cerca de un campamento de refugiados rohinyás en el sureste del país.

Por EFE
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"Parece tratarse de trata de esclavos. Ni siquiera éramos conscientes de que se estuviera perpetrando un delito así aquí", indicó este viernes a EFE el jefe de la Policía del distrito de Cox's Bazar, Sajjad Hossain.

El Ejército y otras fuerzas de seguridad lanzaron el jueves una operación conjunta tras ser alertados de que entre 15 y 16 traficantes armados mantenían a unas 120 personas como rehenes en una zona selvática y montañosa de la región.

Al detectar a los agentes, los traficantes abrieron fuego, causando la muerte del soldado Md. Titas Sheikh, de 27 años.

La Policía indicó hoy que han recibido informes sobre la presencia de tres cadáveres más en el lugar del tiroteo, pero aún no han podido recuperarlos. "Esto ocurrió en lo más profundo de la selva, que es un lugar muy oscuro, y todavía no hemos podido llegar", explicó Hossain a EFE.

Durante la operación, las autoridades detuvieron a cinco presuntos traficantes y rescataron a 57 personas. Aunque inicialmente se pensó que los rehenes eran refugiados rohinyás de la vecina Birmania (Myanmar), los primeros hallazgos policiales apuntan a que la mayoría son ciudadanos bangladesíes.

Las autoridades todavía están verificando las identidades de los rescatados, ya que uno de ellos resultó ser un presunto traficante camuflado.

Esta zona, cercana a la bahía de Bengala, es una ruta habitual de las mafias que cobran a bangladesíes y a refugiados rohinyás por organizar peligrosos viajes marítimos hacia Malasia o Indonesia.

Según la ONU, más de 6.500 rohinyás emprendieron estas peligrosas travesías en 2025, de los cuales se estima que unos 900 perdieron la vida en el intento.

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