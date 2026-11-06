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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:20

Irlanda alerta de una "campaña coordinada de desestabilización" contra aviación y medios

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Dublín, 6 nov (EFE).- El Gobierno irlandés advirtió este viernes que la reciente ola de amenazas falsas de bomba contra la aviación y medios de comunicación en Europa podría formar parte de una "campaña coordinada de desestabilización".

Por EFE
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"Las falsas amenazas de este tipo provocan miedo, angustia y alteraciones en la vida cotidiana de las personas y en sus actividades. No persiguen absolutamente ningún propósito positivo", señaló en un comunicado el Ejecutivo de Dublín.

Una serie de avisos falsos de bomba pusieron este viernes de nuevo en alerta a varias aerolíneas y aeropuertos europeos, entre ellos Copenhague, Varsovia, Lisboa, Venecia, París o Praga, después de que la víspera se registrasen casi una treintena de incidentes de este tipo y de alertas similares durante esta semana.

También hoy, las instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ y otros medios locales fueron evacuados tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, según informaron fuentes oficiales.

El Gobierno irlandés calificó de "muy graves" las amenazas recibidas esta mañana por distintos medios de comunicación de este país y el vecino Reino Unido.

Aunque el Ejecutivo reconoció que todavía se desconoce "quién está detrás" y si se trata "de individuos o de una operación centralizada", indicó que "parece probable que se trate de una campaña coordinada de desestabilización".

Una de las presentadoras más conocidas de la RTÉ, Sarah McInerney, ha revelado que el remitente de la amenaza de bomba afirmó pertenecer a un grupo responsable de otras amenazas recientes contra aerolíneas.

Durante su intervención en el programa de noticias Radio One, la periodista leyó varios extractos del citado correo electrónico, en el que se acusaba a las autoridades europeas de actuar con incompetencia y de no haber sido capaces de impedir estas amenazas.

Según McInerney, el texto decía: "Muy pronto estaremos haciendo estallar sus aviones, cruceros, estaciones de metro y trenes" (...) Mientras tanto, recomiendo que se vayan de vacaciones en avión mientras todavía tengan la oportunidad".

El Gobierno de Dublín añadió que las fuerzas de seguridad irlandesas mantienen contactos con sus homólogos europeos y han asegurado que harán todo lo posible para localizar a los autores y llevarlos ante la justicia.

También recordó que la policía irlandesa (Garda) ya contemplaba el riesgo de este tipo de amenazas durante los preparativos de los actos relacionados con la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea y que está aplicando los protocolos de seguridad correspondientes.

Dublín acogerá el próximo jueves una reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), a la que asisten alrededor de 55 jefes de Estado y de Gobierno, mientras que el día siguiente se celebrará una reunión informal de los líderes del bloque comunitario.

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