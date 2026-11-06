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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 10:50

Italia pide la liberación inmediata de activistas y periodistas detenidos en Cisjordania

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Roma, 6 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Italia pidió este viernes a Israel la liberación inmediata de varios ciudadanos italianos, entre ellos cuatro activistas y dos periodistas, detenidos en Cisjordania mientras acompañaban a agricultores palestinos durante la recogida de la aceituna.

Por EFE
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La detención se produjo este viernes en las inmediaciones de la localidad de Kafr Ni'ma e involucró a varios voluntarios internacionales, explicó el ministerio en un comunicado.

Entre los afectados figurarían cuatro activistas y dos reporteros de nacionalidad italiana, aunque la Cancillería precisó que aún se están llevando a cabo comprobaciones definitivas sobre el número exacto y la identidad de los detenidos.

La Embajada de Italia en Tel Aviv y el Consulado General en Jerusalén intervinieron ante las autoridades israelíes "para solicitar la liberación inmediata de los compatriotas, obtener aclaraciones sobre las circunstancias de la detención y garantizar la asistencia consular necesaria", añadió Exteriores.

El grupo de italianos permanece actualmente en la comisaría de policía de Modi'in Illit y está previsto que el sábado por la mañana sean trasladados al centro del aeropuerto Ben Gurión destinado a la estancia de ciudadanos extranjeros en espera de repatriación, con vistas al inicio de los trámites de expulsión, que se llevarán a cabo en los primeros vuelos disponibles.

Este nuevo episodio se produce apenas dos semanas después de que otras cinco activistas italianas fueran arrestadas el pasado 21 de octubre por fuerzas israelíes en la localidad de al-Bweib, al sur de Hebrón, mientras participaban en la campaña de la cosecha de aceitunas junto a agricultores locales.

En aquella ocasión, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, tildó las detenciones de "inaceptables" al defender que no cometían delito alguno, y las cinco cooperantes fueron finalmente expulsadas y repatriadas a Italia días después.

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