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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 03:40

Japón y EE. UU. reforzarán la formación militar tras el asesinato de una mujer en Okinawa

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Tokio, 6 nov (EFE).- Japón y Estados Unidos han acordado reforzar la formación y disciplina del personal militar desplegado en Okinawa tras el asesinato de una mujer, del que se acusa a un marine estadounidense detenido hace un mes, mientras que las fuerzas de EE.UU. extendieron por un mes un toque de queda.

Por EFE
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El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, afirmó este viernes que ambas partes acordaron este refuerzo de la formación de los soldados estadounidenses durante la primera reunión en 13 años del Consejo de Políticas de Okinawa, según recogió la agencia de noticias Kyodo.

El gobernador de la prefectura, Genta Koja, había propuesto que Japón se involucrara en la educación de los soldados estadounidenses desplazados en el archipiélago, tras el escándalo generado por el arresto de un marine sospechoso de matar y robar a una mujer en el territorio.

Tras la reunión encabezada por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, Koja afirmó en un comunicado que urgió al Ejecutivo nipón a reducir la carga que suponen las bases militares estadounidenses en Okinawa.

Además, solicitó al Gobierno japonés que aclare cuándo se llevará a cabo el plan de trasladar la base militar de Futenma, situada en la ciudad densamente poblada de Ginowan y donde se encontraba estacionado el marine acusado de asesinato, a la zona costera de Henoko, una zona más apartada de núcleos de población.

Paralelamente a la reunión mantenida entre las autoridades locales de Okinawa y el Ejecutivo, el Ejército de Estados Unidos extendió hasta el 7 de diciembre un toque de queda diario entre la medianoche y las 5:00 hora local, aunque solo para los grados inferiores al de sargento.

Las medidas llegan más de un mes después de que el marine, de 20 años, fuera detenido en la localidad de Naha, sospechoso de haber asesinado a una mujer de 39 años, además de haberle robado la mochila y la cartera en un hotel de la ciudad.

La Fiscalía japonesa acusó formalmente al marine, el pasado 25 de octubre, en un caso que ha reavivado la oposición a la mayor presencia militar de Washington en el archipiélago y manifestaciones contra los delitos reiterados en los que se ve involucrado personal militar de EE. UU.

Mientras el Gobierno central exigió medidas preventivas inmediatas, la Asamblea de Okinawa reclamó el pasado 9 de octubre una revisión "fundamental" del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) que regula el despliegue de las tropas en el país.

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