Jefe de la Policía británica anima a otras víctimas de Russell Brand a presentar denuncias

En una entrevista con la BBC, Rowley, comisario de la Policía Metropolitana de Londres, recordó que ya están investigando otros dos casos de agresión sexual contra Brand, y añadió: "La verdad, no me sorprendería si aparecen muchos más".

Posteriormente, y en otra entrevista con Times Radio, Rowley dijo que el 'caso Brand' debe arrojar luz sobre los abusos sexuales más allá de los que afectan a celebridades: "La mayoría de agresiones sexuales suceden cuando alguien con poder lo explota con otras víctimas que tienen menos poder. Puede ser tu tío, tu maestro, un sacerdote... un amplio abanico de situaciones", explicó.

El veredicto de culpabilidad contra Brand sigue acaparando portadas en los medios británicos un día después, y es previsible que lo siga haciendo hasta el próximo lunes, cuando el juez dará a conocer la sentencia que él mismo adelantó se traducirá en "una pena de prisión significativa".

El juez negó a Brand la libertad provisional y lo envió directamente a prisión, rechazando la petición de su abogado defensor de que se le permitiera despedirse de sus tres hijos.

El diario 'The Sun', que supuestamente ha accedido a fuentes internas de la cárcel donde se encuentra, ya ha publicado que Brand se sintió "humillado" por el minucioso registro corporal al ingresar en el penal y posteriormente por el "incomestible" menú que le sirvieron en su primera cena entre rejas.

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El 'caso Brand' ya está teniendo algunas consecuencias en el mundo del espectáculo en que él se movió como pez en el agua durante al menos dos décadas. Por ejemplo, una productora que trabaja con la BBC ha cortado sus vínculos con Jack Bayles, uno de sus fundadores y antiguo compañero de Brand, después de que su nombre apareciera citado en el juicio.

Según el testimonio de una de las mujeres que testificaron, Bayles "se reía" cuando vio que Brand metía la cabeza entre las piernas de ella, y además le conminó a acceder a los deseos del actor diciéndole: "Sencillamente, hazlo".

Bayles, ahora apartado por su propia compañía Various Art Limited, envió una declaración a 'The Times' en la que asegura no recordar ese incidente de 17 años atrás pero reconoce que "seguro que algo se me pasó en aquel momento y no vi ni identifiqué lo que estaba causando angustia, algo por lo que estoy sinceramente arrepentido".