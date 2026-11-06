Juzgan en Finlandia a la excúpula del servicio de inteligencia por presunta traición

Según la Fiscalía General del Estado, los supuestos delitos se habrían cometido entre 2012 y 2024, en el marco de las operaciones de contrainteligencia para combatir el espionaje de Rusia en el país nórdico.

La fiscalía sostiene que Pelttari y otros imputados utilizaron de manera ilegal a agentes del Supo ya jubilados en operaciones de contrainteligencia, para lo cual se les permitió acceder a información altamente clasificada sin ningún tipo de supervisión.

Uno de estos exagentes sufrió un ciberataque a su cuenta privada de correo electrónico, que no contaba con las necesarias medidas de protección, lo que posibilitó que terceros se hicieran con informaciones confidenciales.

Ninguno de los acusados es sospechoso de actuar como espía o agente doble de Moscú, sino que su objetivo fue en todo momento proteger la seguridad nacional, de acuerdo a la investigación preliminar.

Además de Pelttari, entre los imputados hay tanto empleados actuales como exmiembros del Supo, entre ellos el antiguo subdirector del organismo Seppo Ruotsalainen, el exjefe de Contrainteligencia Pertti Haaksluoto y el exresponsable de lucha contra el terrorismo Lasse Anttila.

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Está previsto que el juicio se desarrolle principalmente a puerta cerrada debido a la naturaleza confidencial de las pruebas y para salvaguardar la identidad de los acusados que todavía trabajan en el servicio de inteligencia.

A su llegada al juzgado, el exjefe del Supo negó ante la prensa haber cometido los delitos de los que se le acusa y afirmó que "sólo hice mi trabajo", aunque no quiso hacer más declaraciones.

Pelttari se enfrenta a cuatro cargos que incluyen la dejación de deberes oficiales, el abuso de funciones y la traición a la patria debido a la revelación de secretos de Estado con implicaciones para la seguridad o la defensa nacional, un delito penado con hasta cuatro años de prisión.

Pelttari digirió el servicio de inteligencia finlandés entre 2011 y 2023 y posteriormente fue designado secretario general del Eduskunta (Parlamento), puesto del que fue apartado en 2025 cuando se hizo público que estaba siendo investigado.