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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:30

Kenia da de alta a un sexto paciente curado de ébola y solo queda uno en tratamiento

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Nairobi, 6 nov (EFE).- Kenia ha dado de alta a un sexto paciente curado de ébola, tras contagiarse al estar en contacto con el primer caso importado de esa enfermedad desde la República Democrática del Congo (RDC), con lo que solo queda un caso bajo tratamiento en territorio keniano, informó este viernes el Ministerio de Salud.

Por EFE
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"Un sexto paciente, un hombre, se ha recuperado y recibirá hoy el alta médica tras haber dado negativo en las pruebas y cumplir con todos los criterios requeridos para ello. Solo queda un paciente en tratamiento", señaló el Ministerio en un comunicado, tras confirmar el lunes el alta de otros cinco pacientes masculinos.

"El número total de casos confirmados sigue siendo nueve, todos ellos pertenecientes a una misma cadena de transmisión conocida, y no se ha producido propagación comunitaria", añadió, al destacar que no se ha detectado ningún nuevo contagio en territorio keniano en 18 días, desde el pasado 19 de octubre.

Asimismo, precisó que 66 contactos han completado los 21 días de monitoreo requerido y regresado a casa, mientras otros 52 deberían completar ese periodo el próximo martes

"El ébola sigue estando activo en la región y los brotes en un país pueden extenderse rápidamente a otro", alertó el Gobierno keniano, por lo que Kenia seguirá realizando controles a los viajeros en los 26 puntos de entrada establecidos en el país, donde hasta ahora se ha examinado a más de 760.000 viajeros.

Una vez se recupere el último paciente, Kenia entrará en una cuenta atrás de 42 días (dos veces el tiempo máximo de incubación del virus) tras la que se declarará el fin del brote si no se registran nuevos casos.

El primer caso detectado en Kenia correspondía a un hombre keniano de 40 años que vivió los últimos siete en la RDC, donde recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala (capital de Uganda) y, posteriormente, volar a Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

Desde entonces, Kenia ha detectado un total de nueve casos confirmados, de los que dos fallecieron, incluido el citado hombre.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola, el segundo más mortífero de la historia a nivel global, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.741 casos confirmados y 5.230 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin del brote el 26 de agosto, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC, Uganda y Kenia, también se localizó un caso vinculado a la epidemia de la RDC en Nigeria (una ciudadana suiza finalmente evacuada a ese país) y otro en Francia (un médico humanitario que regresó de una misión en la RDC).

A estas infecciones se suman, hasta la fecha, cuatro personas evacuadas tras contraer el virus en la RDC: una a Países Bajos, dos a Alemania (estadounidenses) y una a Reino Unido (británico).

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