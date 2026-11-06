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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 02:10

La AIE: capacidad de las renovables para 2030 quedará por debajo de lo pactado en la COP28

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París, 6 nov (EFE).- La capacidad instalada para las energías renovables se multiplicará globalmente por 2,6 hasta 2030, quedando así por debajo del triple acordado en la COP28 de Dubai en 2023, según un informe publicado este viernes por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Por EFE
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El documento, difundido a solo tres días del inicio dela COP31 de Antalya (Turquía), indica que, bajo las políticas y condiciones de mercado de hoy en día, el mundo no alcanzará a triplicar la potencia renovable hasta 2032, "dejando en evidencia la diferencia entre una robusta ambición y la puesta en marcha" de las medidas.

Así, la potencia renovable acumulada se prevé que se sitúe en unos 9.710 GW en 2030 -lo que supone multiplicar por 2,6 los niveles de 2022-, en consonancia con las previsiones del año pasado.

"Si bien este avance representa un progreso notable, se mantiene por debajo del ritmo necesario para cumplir el objetivo de triplicación", advirtieron los autores.

Solo con reformas urgentes en permisos, redes eléctricas, subastas y almacenamiento podría alcanzarse la meta un año antes, en 2031, indicaron los autores.

"Esta proyección optimista asume que los gobiernos resolverán con rapidez los principales escollos regulatorios, la integración en las redes eléctricas, la tramitación de permisos y la financiación, lo que posibilitaría un despliegue sensiblemente más ágil y devolvería el objetivo al alcance de la mano", señaló el informe.

En 2023, cerca de 200 países se comprometieron en la COP28 a alinearse con el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París, fijando la meta de triplicar la capacidad mundial de energía renovable para 2030.

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