06 de noviembre de 2026 - 11:35
La Bolsa de Buenos Aires no opera por ser festivo en Argentina
La Bolsa de Buenos Aires no opera este viernes por celebrarse en Argentina el Día del Trabajador Bancario. Por este motivo no habrá información bursátil ni cambiaria.
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