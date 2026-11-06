La británica Martine Rose, nombrada nueva directora creativa de Balenciaga

"Es un enorme privilegio ser nombrada directora creativa de Balenciaga, una casa con un legado extraordinario y un espíritu creativo audaz que siempre me ha inspirado", afirmó Rose en el comunicado conjunto.

Rose fundó su marca homónima en 2007 y ha desarrollado una estética influida por las subculturas, la música y las cuestiones de identidad, destacaron Balenciaga y Kering en el comunicado.

Su trabajo se caracteriza por la reinterpretación de prendas cotidianas y por una aproximación innovadora a las proporciones, los materiales y los códigos de género.

La diseñadora británica, que en esta nueva etapa se establecerá en París, ha construido su trayectoria en la intersección entre la cultura urbana y la moda internacional, además de colaborar con artistas y marcas de distintos sectores.

El consejero delegado de Kering, Luca de Meo, señaló que la diseñadora representa el espíritu de ruptura e innovación de la marca y destacó su conexión con las nuevas generaciones y la cultura contemporánea.

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Por su parte, Gianfranco Gianangeli, presidente y consejero delegado de Balenciaga, describió a Rose como una creadora con una visión singular y destacó su capacidad para cuestionar los códigos establecidos de la moda y reinterpretar las siluetas.

Fundada por Cristóbal Balenciaga en San Sebastián en 1917 y establecida en París en 1937, la firma forma parte de Kering, que también controla marcas como Gucci, Saint Laurent y Bottega Veneta.