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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 02:10

La capacidad de renovables subirá un 57 % entre 2026-2031, a pesar de bache de 2026

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El frenazo en el gigante asiático coincide con un escenario de profunda tensión financiera: la AIE calcula que más del 90 % de los fabricantes chinos de componentes solares operan con pérdidas netas y más de 70 compañías se han declarado en quiebra desde 2024 por la guerra de precios y la sobrecapacidad, lo que está acelerando una fuerte reestructuración del sector.

Por EFE
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Este avance estará capitaneado por la India, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el África subsahariana, América Latina, Oriente Medio y el Norte de África (MENA) y Eurasia.

En América Latina, aunque el peso de la hidroeléctrica descenderá del 40 % al 35 %, la región retendrá la matriz más limpia del mundo con un 68 % de generación renovable, aupada por el avance solar.

Europa, por su parte, mantendrá la mayor penetración de renovables variables (eólica y solar), elevando su aportación conjunta del 27 % al 43 % de la generación para 2031.

Asimismo, la amenaza a las rutas petroleras por el conflicto en el estrecho de Ormuz ha llevado a la AIE a revisar al alza un 40 % sus previsiones globales para los biocombustibles líquidos a 2030, con países como Brasil (elevando el corte de etanol al 32 %) o Argentina a la cabeza de las medidas para reducir su factura de importación de hidrocarburos.

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