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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:50

La ciudad uruguaya Paysandú se viste de amarillo y blanco para la primera misa de León XIV

Imagen sin descripción

Paysandú (Uruguay), 6 nov (EFE).- Con banderas, palomas blancas de papel y flores amarillas, la ciudad uruguaya de Paysandú se prepara para la celebración que la pondrá ante los ojos del mundo: la primera misa que el papa León XIV oficiará en su gira por Suramérica.

Por EFE
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La misa se celebrará este sábado en el Parque París Londres. Será la primera visita de un papa a Paysandú y la primera de un pontífice a Uruguay desde los viajes de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

A este lugar ubicado a unos 370 kilómetros de Montevideo ya llegaron delegaciones de todo del país y se espera la llegada de peregrinos desde Brasil y de cientos de vehículos por el puente internacional General Artigas, que la une con la ciudad argentina de Colón.

En el puente, un cartel recibe a los visitantes con el lema "Paysandú te abraza", y en otros rincones de la ciudad los vendedores ofrecen recuerdos: banderas con los colores de Paysandú, imanes con imágenes típicas de la localidad, abanicos, pegatinas, llaveros, fotos y banderas con el rostro de León XIV y los colores del Vaticano.

En el Colegio Nuestra Señora del Huerto esperan la noticia de que el papa pisó suelo uruguayo para hacer sonar las campanas al unísono con las iglesias del resto del país.

Desde allí, el sacerdote Martín Miranda, coordinador de los preparativos litúrgicos de la visita, supervisa los detalles de la misa. Según contó a EFE, su tarea consistió en elegir los textos que se leerán en las tres celebraciones previstas en Uruguay.

En Paysandú, Miranda propuso hacer honor Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo, quien además fue beatificado por el papa Francisco en 2023.

"Jacinto Vera fue un gran pastor, alguien que puso en marcha a la iglesia en Uruguay", explicó Miranda y destacó que este trabajó por la "universalidad" de la iglesia, lo que se verá reflejado en el hecho de que Paysandú acogerá a todos los que lleguen "al encuentro del papa".

A nivel local, Miranda espera que el mensaje del pontífice sirva para renovar a los creyentes “en el impulso de seguir adelante”.

Días atrás, el intendente (gobernador) de Paysandú, Nicolás Olivera, destacó en declaraciones a EFE la oportunidad que supone para el departamento (provincia) estar “en el ojo del mundo” durante las horas que durará la visita.

Por eso, la ciudad aprovecha esta oportunidad para promover circuitos turísticos, propone actividades, invita a probar el reconocido postre Chajá, a hacer circuitos autoguiados y a relajarse en las termas.

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