La Defensoría de Colombia espera que no haya retrocesos en igualdad con De la Espriella

El Ejecutivo, que apenas lleva tres meses en el poder, no ha mostrado interés en mantener el Ministerio de la Igualdad, en proceso de liquidación, que atiende a diversas poblaciones como la LGTBI, y varios sectores cristianos que lo apoyan están tratando de eliminar o restringir el derecho al aborto.

Sobre la interrupción del embarazo, Marín opta por esperar a que se concreten ciertos anuncios -la semana pasada naufragó un intento en el Legislativo-; pero en lo referente a la cartera de Igualdad se muestra más preocupada.

En su opinión, es "supremamente delicado" que tres meses después de la toma de posesión, el Gobierno no cuente con "un mecanismo para el avance de la mujer". Es "una causa urgente", "una de las crisis más extendidas de discriminación y violencia en Colombia", señala.

"El Gobierno no se está ocupando de la desigualdad estructural que hay en contra de las mujeres (...) No lo podemos dejar de lado. Probablemente no hay una gran decisión de parte del Gobierno de dejar este tema de lado, pero en la práctica lo está dejando de lado", subraya Marín.

Marín alerta también sobre la preponderancia que, a su juicio, el Gobierno de De la Espriella parece estar dando a "ciertas visiones del rol de la mujer en la sociedad" cuando "no hay una sola forma de ser mujer".

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También,indica que reconocer la diversidad "es muy importante" en este caso porque durante siglos las mujeres han "cargado con lo que se espera" de ellas. "Esto es una agenda urgente y el Gobierno sí debiera ser muy explícito en que no hay una sola forma de ser mujer, y especialmente la asociada a ciertas visiones de familia", prosigue.

La Defensora del Pueblo considera que para ella sería "imposible" no entender su cargo desde una perspectiva de género, por ser mujer y por ser "feminista". "No es un discurso excluyente, pero claro que lo veo (así) por ser la primera mujer (en la Defensoría), tener ese mandato y esa convicción", agrega.

En cuanto a ser, por su trabajo, quien confronta al Gobierno, Marín reconoce que "a veces" le da "un poquito de miedo" ese papel crítico, pero que en general lo que siente es "tristeza" porque es "incómodo" ser "el aguafiestas".

"Es un papel duro, pero lo hacemos también con toda la convicción del mundo, con la esperanza también de que sea entendido, no como un ataque ni personal ni político, sino como el rol" institucional que supone, explica.

Marín destaca que la Defensoría es un organismo de control del poder y, por definición "incómodo".

"El momento en que no seamos incómodos, de pronto no estamos haciendo nuestro trabajo. Es nuestra tarea, es impopular, no nos quieren mucho, a veces es difícil de explicar; pero estamos seguras de que es lo mejor para la democracia y tengo esperanza de que puedan entenderlo así", concluye.