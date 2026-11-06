La guerra entre EE.UU. e Irán frena los recortes de tipos de interés en América

La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. mantuvo los tipos entre el 3,75 % y el 4 %, después de haberlos subido en septiembre por primera vez en más de tres años.

La decisión, respaldada por diez de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, evidenció las diferencias sobre el rumbo de la política monetaria, dos integrantes votaron a favor de un nuevo incremento de 25 puntos básicos.

La inflación estadounidense continúa por encima del objetivo del 2 %, con el índice de precios al consumidor superior al 3 % durante los últimos tres meses, impulsado en parte por el encarecimiento de los combustibles por las guerras en Irán y Ucrania.

La Fed considera que la actividad económica mantiene un ritmo sólido, aunque reconoce que persiste una elevada incertidumbre internacional.

Canadá, por su parte, elevó la tasa en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, en la primera subida desde julio de 2023. El Banco de Canadá justificó la medida por el deterioro de las perspectivas inflacionarias, debido al encarecimiento del petróleo y de los costos de producción y transporte, en medio de la prolongación de la guerra entre EE.UU. e Irán.

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La autoridad monetaria canadiense prevé que la inflación alcance el 3,5 % al cierre de 2026 y advirtió que podría necesitar nuevos incrementos si persisten las presiones sobre los precios.

En Latinoamérica, Brasil fue el primero en interrumpir el ciclo de flexibilización. El Banco Central brasileño mantuvo la tasa de referencia en el 13,75 %, después de cinco reducciones consecutivas desde marzo, cuando se encontraba en el 15 %.

La institución brasileña argumentó su decisión por el aumento de los precios del petróleo, las tensiones geopolíticas y la aceleración de la inflación interna, que llegó al 4,58 % anual, por encima del techo del 4,5 % de la meta oficial.

En cambio, el Banco de México redujo su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 6,25 %, después de tres reuniones consecutivas sin cambios.

La decisión fue dividida, con tres votos a favor del recorte y dos partidarios de mantenerla en el 6,5 %. El organismo mexicano consideró que el proceso de desinflación continúa y que no existen presiones de demanda, aunque elevó sus previsiones de inflación para el último trimestre de 2026 y advirtió de riesgos asociados a la depreciación del peso y los conflictos mundiales. Su próxima reunión será el 17 de diciembre.

En Colombia el Banco de la República dejó los tipos en el 12,25 %, aunque la decisión estuvo dividida, ya que cuatro directores votaron por mantenerlos y tres defendieron un incremento de 25 puntos básicos. La inflación anual llegó al 6,29 % en septiembre y las expectativas para el cierre de 2026 subieron al 6,9 %.

Entre los riesgos, el banco central colombiano mencionó el fenómeno climático de El Niño, que podría encarecer los alimentos, mientras que la desaceleración económica limita el margen de actuación.

En Chile, el Banco Central mantuvo la tasa en el 4,5 %, por unanimidad. La institución advirtió de un aumento de los riesgos inflacionarios por el encarecimiento de la energía, los alimentos y los costos de transporte y fertilizantes.

El emisor chileno, también, señaló que las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado y que evaluará sus siguientes decisiones reunión a reunión, con el objetivo de llevar la inflación al 3 % en un plazo de dos años.

Perú mantiene los tipos en el 4,25 %, nivel que conserva desde septiembre de 2025. El Banco Central de Reserva tiene prevista su próxima decisión para la próxima semana, cuando se conocerá si mantiene la pausa o modifica su política monetaria.