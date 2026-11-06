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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 10:00

La inflación en Chile marcó un 4,5 % interanual presionada por el alza en los combustibles

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Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- La inflación en Chile registró un alza mensual de 0,5 % en octubre y marcó un 4,5 % en comparación con el mismo mes del año pasado tras nuevas alzas en los combustibles, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por EFE
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El boletín oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el organismo detalla que "seis de las 13 divisiones que componen la canasta del indicador tuvieron incidencias positivas, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia".

Los aumentos de precios más relevantes se registraron en la división de transporte, donde el combustible para vehículos personales marcó un alza de 5,6 % y el transporte aéreo de pasajeros un 4,2 %.

Chile registra una racha de cinco alzas consecutivas en el precio de los combustibles desde julio pasado tras el impacto provocado por la guerra impulsada por Estados Unidos contra Irán, presionando al diésel a máximos históricos.

A fines de octubre, el valor de la gasolina de 93 y 97 octanos se incrementó 0,042 dólares (41,3 pesos chilenos) por litro, situándose en 1,56 dólares (1.527 pesos chilenos) por litro.

El diésel, en tanto, subió alrededor de 0,094 dólares (91,5 pesos chilenos) por litro y quedó en 1,59 dólares (1.558 pesos chilenos) por litro.

Según el INE, el diésel, clave para la infraestructura logística del país, registró en el periodo observado un incremento de 12,3 % y acumula un 53,3 % en lo que va del año, mientras expertos proyectan una sexta alza para los próximos días.

Por su parte, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas consignó alzas mensuales en 13 de sus 15 clases, siendo la más importante hortalizas, legumbres y tubérculos, con un 4,6 %, seguida de pan, cereales, harinas y pastas, con un 0,8 %.

La división de vestuario y calzado registró en tanto descensos en tres de sus cuatro clases, con un - 3,9 % en vestuario y - 4,7 % en calzado.

El gobierno del presidente, José Antonio Kast, logró la aprobación de una reforma económica y tributaria a inicios de agosto que incluye rebajas de impuestos a las empresas y con la que busca elevar el crecimiento hasta el 3,5 % al final del mandato.

El Banco Central de Chile recortó su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 0,25 % y 0,75 % y advirtió tras su última Reunión de Política Monetaria (RPM) la persistencia de "riesgo inflacionario".

La economía de Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.

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