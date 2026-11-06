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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 16:10

La ONU celebra el 60 aniversario de sus pactos de derechos civiles y sociales

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Ginebra, 6 nov (EFE).- La delegación europea en Naciones Unidas acogió este viernes una conmemoración de los 60 años del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de su equivalente para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dos de los principales instrumentos del derecho internacional.

Por EFE
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Los comités que velan por el cumplimiento de estos dos pactos adoptados en 1966 se reunieron para celebrar un aniversario que, en palabras del director de mecanismos de tratados de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Mahamane Cissé-Gouro, dieron valor de ley a los principios proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

"El aniversario es un llamamiento urgente a la acción, en un momento en que la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada", subrayó Cissé-Gouro, quien advirtió de un contexto en el que "las normas e instituciones internacionales afrontan retrocesos sin precedentes".

"Mientras, muchos jóvenes prevén un futuro en el que tendrán que hacer frente a condiciones de vida más difíciles y menos oportunidades que sus padres", advirtió.

El presidente del Comité de Derechos Humanos, Changrok Soh, agregó que los pactos están actualmente sometidos a una dura prueba precisamente cuando más necesarios resultan, por el aumento de las crisis y de los conflictos armados.

Los Estados parte de ambos pactos (175 en el relativo a los derechos civiles y 173 en el de derechos sociales) son sometidos periódicamente a revisión por los dos comités, con el fin de examinar su correcto cumplimiento.

Cuba es uno de los pocos países que no ha ratificado aún ninguno de los dos pactos, mientras que China no lo ha hecho en el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Estados Unidos tiene pendiente de ratificar el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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