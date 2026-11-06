La Policía de España detiene a doce neonazis del grupo Núcleo Nacional

Son acusados inicialmente de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, confirmaron fuentes judiciales.

Los agentes efectúan registros en la sede central de este grupo ultra, situada en Madrid, y en instalaciones de otras localidades, informaron las fuerzas de seguridad.

Un juzgado de Gijón (norte) dirige la operación, desarrollada en Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Asturias, Pontevedra y Valladolid.

NN protagonizó el pasado mes de febrero un acto de exaltación del fascismo en Gijón, capital de Asturias, y las autoridades regionales pidieron al Gobierno español medidas contra formaciones como esta, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que condena la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y prohíbe los actos que la exalten.