ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 09:10

La Policía de España detiene a doce neonazis del grupo Núcleo Nacional

Imagen sin descripción

Madrid, 6 nov (EFE).- La Policía española detuvo este viernes a doce miembros de la organización neonazi Núcleo Nacional (NN) en una operación simultánea en siete provincias de España que continúa abierta.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Son acusados inicialmente de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, confirmaron fuentes judiciales.

Los agentes efectúan registros en la sede central de este grupo ultra, situada en Madrid, y en instalaciones de otras localidades, informaron las fuerzas de seguridad.

Un juzgado de Gijón (norte) dirige la operación, desarrollada en Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Asturias, Pontevedra y Valladolid.

NN protagonizó el pasado mes de febrero un acto de exaltación del fascismo en Gijón, capital de Asturias, y las autoridades regionales pidieron al Gobierno español medidas contra formaciones como esta, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que condena la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y prohíbe los actos que la exalten.

Lo
más leído
del día

01
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
02
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria
Ver más
05
Policiales
Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar