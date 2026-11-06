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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:00

La policía desaloja una protesta contra un centro de datos de Microsoft en Ámsterdam

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La Haya, 6 nov (EFE).- La policía neerlandesa ha intervenido este viernes para desalojar a los manifestantes que han irrumpido en las obras de un futuro centro de datos de Microsoft en Ámsterdam, en una protesta contra el impacto ambiental de estas instalaciones y el presunto papel de la empresa tecnológica en la ofensiva militar israelí en Gaza.

Por EFE
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Cientos de activistas atravesaron las vallas del recinto, situado en el barrio de Sloterdijk, utilizando escaleras y abriendo agujeros en el vallado, y algunos llegaron a subirse a una grúa y a los andamios de las obras, donde desplegaron una pancarta que afirmaba: “Abajo los centros de datos, que le den a la inteligencia artificial”, según el canal regional AT5.

Esta movilización fue organizada por el colectivo Geef Tegengas (Planta cara, en neerlandés), que busca paralizar la construcción de tres grandes torres destinadas a albergar servidores informáticos.

La policía desplegó unidades antidisturbios y utilizó porras y espray de pimienta durante los choques con los manifestantes, después de que la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, prohibiera la manifestación alrededor del mediodía de este viernes.

De momento se desconoce el número exacto de personas detenidas.

La protesta reunió a activistas medioambientales y propalestinos, entre ellos miembros de Extinction Rebellion, que denuncian el alto consumo energético de los centros de datos, donde se almacenan y procesan grandes cantidades de información y que también permiten el funcionamiento de servicios de inteligencia artificial.

Los organizadores de la protesta estiman que las instalaciones consumirán tanta electricidad como todos los hogares de Ámsterdam juntos, y denuncian que el proyecto refleja el aumento de poder de las grandes empresas tecnológicas.

Los manifestantes propalestinos, por su parte, acusaron a Microsoft de contribuir a la vigilancia y la represión de la población palestina por sus vínculos comerciales con el Ejército israelí.

Algunos portaban pancartas con lemas como “Microsoft facilita el genocidio” y “No hay justicia climática en tierras ocupadas”.

En las inmediaciones, la organización ecologista Fossielvrij Nederland (Países Bajos Libre de Combustibles Fósiles) celebró su propia concentración como parte de una campaña de protestas convocada este viernes y sábado en distintos países europeos para exigir que se frene la expansión de los centros de datos.

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