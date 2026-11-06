La primera diputada trans venezolana se postula a magistrada del Supremo de su país

"Acabo de consignar la documentación para postularme a magistrada", dijo la también activista y defensora de derechos humanos en un video que publicó en Instagram, donde detalla que apunta a la Sala de Casación Civil y a la Constitucional.

Adrián señaló que su postulación fue hecha por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal institución de enseñanza superior del país.

En declaraciones a EFE, la abogada dijo que meditó "largamente" la decisión y que cree que Venezuela vive un "momento histórico en el cual puedan llegar a abrirse oportunidades para lograr, eventualmente, un cambio en las condiciones legales, sociales, culturales y educativas" del país.

"Hay que contribuir a eso si es posible", expresó Adrián, quien asegura tener "todas las credenciales y muchas más" para aspirar al cargo.

El proceso de recepción de postulaciones comenzó el pasado 28 de octubre y concluirá el próximo 11 de noviembre.

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Se prevé que la designación de los nuevos 32 jueces se concrete el 11 de diciembre.

Según el Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 12 personas de la sociedad civil y 11 diputados, los interesados deben ser venezolanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad.

Asimismo, se comprometen a renunciar a cualquier militancia político-partidista y a no tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con magistrados del TSJ, así como con la presidenta, los ministros, el fiscal general, la defensora del pueblo, el controlador general, los rectores del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo del ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

La renovación de la alta corte fue acordada por el chavismo y un sector opositor en el proceso de negociación respaldado por Estados Unidos para una transición en Venezuela.

Esa mesa de diálogo informó este miércoles sobre la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos para evaluar a los candidatos.

Tamara Adrián se convirtió en diciembre de 2015 en la primera transgénero elegida para ocupar un escaño por un período de cinco años en la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), a donde llegó impulsada por el partido Voluntad Popular, fundado por el opositor Leopoldo López.