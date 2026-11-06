La SNCF inaugura su nuevo TGV de Nueva Generación de Alstom en la línea París-Marsella

El primer TGV Nueva Generación, del que la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia (SNCF) ha encargado a Alstom 100 unidades a 35 millones de euros cada una, salió de la Estación de Lyon de París a las 9.56 (8.56 GMT) y tenía que llegar a Marsella tres horas y diez minutos más tarde.

De concepción modular con hasta nueve coches, según su configuración puede transportar hasta 740 pasajeros, lo que significa que en un convoy en el que se ensamblan dos unidades podría llevar a más de 1.400 personas.

En una breve ceremonia antes de la salida, el presidente de la SNCF y antiguo primer ministro francés, Jean Castex, destacó que "será mucho más resiliente al cambio climático" en primer lugar por su concepción, ya que consume un 20 % menos de energía si se compara con los TGV de las generaciones que han estado operando hasta ahora.

También porque en su fabricación se han utilizado un 25 % de materiales reciclados y porque está dotado de unas baterías que le permiten seguir funcionando cuando se produce un corte de corriente en la catenaria, un elemento importante cuando eso ocurre en días muy calurosos de verano ya que hasta ahora los trenes se quedan sin climatización en esas circunstancias.

Preguntado sobre si la SNCF también utilizará estos nuevos trenes en España, donde opera con la marca Ouigo, Castex precisó que las 100 unidades que han encargado hasta ahora "son para el mercado doméstico francés", por lo que "está descartado enviarlos a España".

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No obstante añadió que Eurostar, que es una filial de la SNCF, también ha encargado otros trenes de este nuevo modelo para otros mercados fuera del doméstico francés, y citó en concreto el italiano, y también puso hincapié en que es un tren caracterizado por "su interoperatividad".

Castex indicó que en el TGV Nueva Generación se ha mejorado la accesibilidad para las personas con minusvalías, particularmente en los baños, una demanda creciente para viajar en tren en Francia.

Recordó que desde que se puso en marcha la primera línea de alta velocidad en Francia en 1981 entre París y Lyon, la SNCF ha transportado a más de 3.000 millones de pasajeros y 130 millones en 2025, con un incremento del 3,5 % respecto a 2024.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, consideró que esta inauguración era "un gran día para un verdadero éxito francés" que pone en evidencia que hay que tener esperanza en "grandes empresas que siguen innovando y que siguen progresando", en alusión directa a la SNCF y a Alstom.

Tabarot, que recordó la situación delicada que ha atravesado el fabricante francés de trenes esta misma semana, por el descalabro que sufrió en bolsa (perdió más de un 30 % en dos días tras anunciar problemas en la industrialización de sus trenes regionales Coradia Max), dijo que desde su cargo está "muy orgulloso de poder defender los colores de Alstom con frecuencia frente a competidores.

Precisamente, el consejero delegado de Alstom, Martin Sion, evitó pronunciarse sobre la crisis que acaba de vivir su grupo y dijo que este viernes de lo que se trataba era de celebrar lo que consideró "un magnífico tren".

Sobre esos problemas, Sion se limitó a señalar que "los proyectos industriales complicados encuentran dificultades y cuantas más tecnologías e innovaciones hay a bordo, mayores son los riesgos de que haya algún desvío".