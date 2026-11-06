La temperatura global superará casi seguro en más de 1,5 ºC el nivel preindustrial en 2026

De acuerdo con el componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo, con un rango de predicción de entre 1,56 °C y 1,61 °C por encima de la media preindustrial estimada para el periodo 1850-1900, el año 2026 se convertiría en el segundo año natural en superar el umbral de 1,5 °C, después de 2024.

Además, 2026 será, con una probabilidad aproximada del 80 %, el segundo año más cálido desde que existen registros, según Copernicus.

Existe asimismo alrededor de un 20 % de probabilidades de que 2026 iguale o supere a 2024 (0,72 °C por encima de la media), que actualmente es el año más cálido registrado.

Según las anomalías de la temperatura global registradas durante los primeros diez meses del año, 2026 ocupa el segundo puesto entre los años más cálidos desde que existen registros, con una temperatura de 0,64 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

Esta cifra es solo 0,07 °C inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024 y 0,05 °C superior a la de 2023.

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A falta de dos meses para que finalice el año, Copernicus prevé, de acuerdo con sus modelos de análisis, que la anomalía de la temperatura global para el conjunto de 2026 se situará entre 0,68 °C y 0,73 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

Estos datos equivalen a un calentamiento de entre 1,56 °C y 1,61 °C por encima de la media preindustrial estimada para 1850-1900.

Copernicus explica que, dado que la temperatura media global del periodo 2023-2025 ya ha superado los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, otro año por encima de ese umbral supondría que la media de los cuatro años comprendidos entre 2023 y 2026 también superaría los 1,5 °C.

"Esto pone de manifiesto la rapidez con la que las temperaturas globales se están aproximando al límite de calentamiento a largo plazo de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París", recalcó el componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo a pocos días de la inauguración el próximo lunes de la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebra hasta el día 20 en la ciudad turca de Antalya.

"Un episodio de El Niño excepcionalmente intenso está añadiendo más calor a un clima que ya se ha visto calentado por las actividades humanas, mientras que todo apunta a que 2026 será el segundo año natural en superar los 1,5 °C", señaló Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPPM) en el boletín mensual de Copernicus.

"Reviste especial importancia el hecho de que también se prevé que la media de los últimos cuatro años supere los 1,5 °C, lo que pone de manifiesto el carácter sostenido de este periodo de temperaturas excepcionalmente elevadas a escala mundial", añadió la experta.