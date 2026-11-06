La UE aporta 16 millones a Birmania y a los rohinyás refugiados en Bangladés

En un comunicado publicado este viernes, la Comisión Europea (CE) informó de que el apoyo europeo a Birmania se centrará en la asistencia alimentaria, la atención sanitaria y la nutrición, en respuesta a la crisis alimentaria derivada del conflicto y los efectos previstos del fenómeno 'Súper El Niño', así como al aumento global de los precios del combustible y las inundaciones registradas recientemente en este Estado del Sudeste Asiático.

En lo que respecta a Bangladés, Bruselas priorizará la seguridad alimentaria y la atención sanitaria, así como otros servicios de protección para los refugiados, quienes siguen dependiendo de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Según la CE, los servicios en los campos de refugiados se encuentran bajo mayor presión debido a la llegada de más personas procedentes de Birmania.

Cerca de 1,2 millones de refugiados viven en condiciones precarias en Bangladés, mientras que Birmania sigue siendo escenario de una de las mayores crisis de desplazamiento a nivel mundial, con más de 4 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, según Bruselas.