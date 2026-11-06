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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 09:25

La UE da un paso más para retrasar las exigencias sobre metano, como reclamaba EE.UU.

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Bruselas, 6 nov (EFE).- Los países de la UE acordaron hoy aplazar un año determinadas obligaciones sobre emisiones de metano a los importadores de petróleo, gas y carbón, una medida reclamada por Estados Unidos, Catar y varios gobiernos europeos ante las tensiones en los mercados energéticos derivadas del conflicto en Oriente Próximo.

Por EFE
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El Consejo de la UE fijó su posición negociadora sobre la propuesta presentada el pasado 14 de octubre por la Comisión Europea, que ahora deberá recibir también el visto bueno del Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.

El aplazamiento pretende evitar nuevas presiones sobre el suministro energético europeo en un contexto de encarecimiento de los combustibles y perturbaciones en las cadenas internacionales de abastecimiento.

"Los mercados energéticos mundiales están sometidos a importantes presiones que están impulsando al alza los precios de la energía en toda la UE", afirmó en un comunicado el ministro irlandés de Clima y Energía, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia semestral del Consejo.

El acuerdo retrasa hasta el 1 de enero de 2028 las obligaciones de seguimiento, notificación y verificación de emisiones de metano para los importadores de combustibles fósiles, inicialmente previstas para enero de 2027.

También posterga hasta agosto de 2029 las exigencias de información sobre la intensidad de metano y hasta agosto de 2031 los límites máximos de emisiones, disposiciones que afectan tanto a los importadores como a los productores europeos.

Los Estados miembros introdujeron además una cláusula para permitir nuevos aplazamientos si persisten dificultades técnicas para aplicar las normas.

En concreto, la Comisión deberá evaluar antes del 30 de septiembre de 2027 si existen suficientes verificadores independientes y mecanismos adecuados para intercambiar información sobre emisiones entre productores e importadores.

Si no se cumplen esas condiciones, Bruselas deberá posponer las obligaciones de seguimiento mediante normativa secundaria.

Estados Unidos y Catar habían solicitado en junio una revisión del reglamento, aprobado en 2024, mientras que Alemania, Italia y la República Checa reclamaron también retrasar su aplicación.

En la última cumbre europea, celebrada los pasados 15 y 16 de octubre, los líderes de los Veintisiete urgieron a Bruselas a encontrar fórmulas para abaratar la energía, "respaldaron las medidas propuestas por la Comisión", como retrasar un año ciertas obligaciones del reglamento de metano o prorrogar el marco temporal de ayudas estatales para los sectores industriales más expuestos.

La iniciativa ha suscitado críticas de más de 50 organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y Amigos de la Tierra, que consideran que el aplazamiento no mejorará la seguridad energética ni reducirá los precios.

La Comisión sostiene, por el contrario, que la modificación no rebaja la ambición climática europea.

"A veces hay que recular para saltar mejor", señalaron fuentes europeas.

El Consejo aspira ahora a cerrar un acuerdo con la Eurocámara antes de finales de año para evitar que las obligaciones originales entren en vigor en enero.

El metano es responsable de aproximadamente el 30 % del calentamiento global, recordó la institución.

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