La UE se dota de nuevas normas tras la ola de retiradas de leche de fórmula para lactantes

La Comisión Europea celebró este viernes que los países de la UE hayan respaldado su propuesta de establecer un criterio permanente de seguridad alimentaria para la cereulida en fórmulas para lactantes, fórmulas de continuación y alimentos para usos médicos especiales destinados a lactantes.

La medida responde a la crisis desatada hace unos meses y que tenía como origen el uso como ingrediente en esas fórmulas de aceite de ácido araquidónico contaminado, importado de China.

Basándose en una evaluación científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los Estados miembros han aprobado límites máximos de seguridad estrictos para la presencia de la toxina cereulida en productos tanto secos como líquidos, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Una vez que el Reglamento comience a aplicarse, estos nuevos requisitos de seguridad servirán de base para los controles que realicen tanto los operadores de empresas alimentarias como las autoridades.

El Reglamento entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

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Entre finales del pasado año y abril del presente, la UE vivió una de las mayores crisis de seguridad alimentaria en nutrición infantil debido a una alerta masiva por contaminación con la toxina cereulida en leches de fórmula en polvo, un incidente que afectó a más de una veintena de países europeos y forzó la retirada preventiva de millones de productos a nivel global.