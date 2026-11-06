La Universidad de Salamanca lidera una red internacional para impulsar la cooperación académica y científica

El Salamanca Forum se enmarca en la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y cuenta con financiación de la Fundación para la promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. En un momento en el que la globalización obliga a contar con una brújula ética, este encuentro ha apostado por volver la vista al legado de los pensadores de Salamanca que sentaron las bases del derecho internacional y de los derechos humanos para trazar un rumbo hacia el futuro.

La jornada inaugural comenzó con la celebración del Foro de Líderes Universitarios, con la participación de dieciséis rectores de once países del mundo. De este encuentro surgió un primer compromiso, la Universidad de Salamanca asumirá la coordinación de un grupo internacional de universidades que impulsará nuevas fórmulas de cooperación académica, científica y de movilidad, con una hoja de ruta que prevé sus primeras actuaciones en 2027, entre las que se encuentra la creación de un grupo de trabajo para elaborar el borrador de una Carta de Principios y un mapa de oportunidades. Además, se pondrá en marcha el ciclo las «Relecciones de Salamanca», para la reflexión sobre la ética de la globalización.

El programa de cooperación planteado contempla combinar la movilidad presencial con modalidades virtuales. La investigación constituye otro de los ejes prioritarios, con la creación de equipos estables en torno a retos compartidos como la sostenibilidad, la salud y la inteligencia artificial. El grupo propone además un sistema de contribuciones proporcionales a la capacidad de cada institución, un fondo de becas cruzadas y la búsqueda conjunta de financiación pública y privada. La colaboración académica ha sido uno de los ejes que han vertebrado el programa del Salamanca Forum, En las distintas mesas redondas se abordó además la responsabilidad social y económica, la innovación responsable, la tecnología sostenible, la gobernanza global y la relación de la IA y la infancia.

En este sentido, la Universidad de Salamanca y el Ministerio de Juventud e Infancia firmaron la Declaración del Foro de Salamanca sobre la Inteligencia Artificial y los Derechos de la Infancia, un documento que establece diez compromisos para garantizar que el desarrollo de estas tecnologías respete los derechos fundamentales, la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

El acuerdo parte de un principio fundamental: ningún avance tecnológico puede considerarse un verdadero progreso si compromete los derechos, la dignidad o el desarrollo de la infancia. Para ello, se establece un marco compartido para orientar a gobiernos, organismos internacionales, empresas tecnológicas e instituciones educativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Foro de Salamanca es un encuentro que nace con vocación de continuidad y el objetivo de convertirse en un punto de encuentro internacional permanente para el diálogo de Iberoamérica, Asia y el mundo árabe en la cuna de la conciencia global.

Comunicación Universidad de Salamanca

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.