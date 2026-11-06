Las bolsas de Asia sufren el peor desplome desde 2020 lastradas por el sector de la IA

Las bolsas de Taiwán, Corea del Sur y Japón, muy expuestas al sector tecnológico, encabezaban las pérdidas bursátiles, mientras que en China las empresas cotizadas ya marcan el segundo volumen de recompra de sus propias acciones más alto de la historia, en un intento de transmitir confianza a los inversores ante la tendencia bajista.

Las caídas llegan después de que el índice Nasdaq se dejara un 5,52 % en Wall Street la víspera, arrastrado por las ventas de valores relacionados con la IA, en la peor jornada de la plaza neoyorquina desde el 2 de abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump presentó su polémica política arancelaria.

Aquí lo más destacado de la primera mitad de la jornada bursátil en Asia-Pacífico:

El principal índice de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, arrancó la sesión con caídas de hasta el 8,85 %, si bien se moderó poco después y para las 10:00 hora local (02:00 GMT) registraba un retroceso del 5,88 %.

Firmas clave en la cadena de suministro de la IA registraban descensos generalizados durante los primeros compases de la sesión, incluidas TSMC (-5,36 %), Foxconn (-6,17 %), MediaTek (-6,21 %), Delta Electronics (-9,97 %) y ASE Technology (-9,97 %).

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El Gobierno taiwanés instruyó a la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) "seguir de cerca la evolución" de los mercados y "decidir con flexibilidad en cualquier momento", con vistas a estabilizar la bolsa, recogió la agencia CNA.

El Taiex acumula un descenso del 21,46 % respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre.

El indicador de referencia de la Bolsa de Seúl, el Kospi, arrancó la jornada con una caída superior al 8 %, aunque llegó a la media sesión algo más moderado, perdiendo cerca de un 4,5 %.

El operador del parqué surcoreano, Korea Exchange, anunció a las 9:03 hora local (12:03 GMT) la suspensión de las negociaciones bursátiles durante 20 minutos, un mecanismo llamado 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejaba por su parte un 4,18 %.

Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, bajaba alrededor de un 3,5 % a media sesión, y su principal rival, SK hynix, caía en torno a un 6 %.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundía un 5,27 % a media sesión y se situaba por debajo de los 60.000 puntos intradía por primera vez en más de cinco meses, mientras que el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía un 5,43 %.

El fabricante de chips de memoria Kioxia se hundía un 6,61 %, mientras Fujikura, que produce cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, descendía más de un 8,3 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, bajaba cerca del 9,27 %, al tiempo que el principal fabricante automovilístico japonés, Toyota, algo más del 6 %.

Los principales índices bursátiles de India se desmarcaron del desplome generalizado en Asia y abrieron prácticamente planos.

El referencial de la Bolsa de Bombay, el BSE Sensex, que aglutina a las 30 mayores compañías cotizadas, sumaba un 0,17 % en los primeros minutos de apertura, mientras el índice Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) marcaba un leve descenso del 0,02 %.