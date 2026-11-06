León XIV: "Estoy orgulloso" de ser estadounidense y de haber ejercido el derecho al voto

"Ya hice una declaración sobre esto. Estoy orgulloso de ser estadounidense y de ejercitar mi derecho", reivindicó el pontífice, nacido en Chicago.

También agregó que en Perú no se puede votar por correo, pero que si pudiera "también lo habría hecho", ya que tiene la nacionalidad de ese país, en el que vivió 20 años como misionero y como obispo de Chiclayo.

La pasada semana se supo que León XIV sufragó en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, un derecho que ha ejercido "siempre que tuvo la oportunidad", por lo que "en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago", según explicó el Vaticano.

"El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos», añadió la Santa Sede en esa nota.

Se trata de la primera vez que se conoce y confirma que un pontífice ejerce el derecho al voto en unas elecciones en su país de origen.

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La noticia la adelantó el diario Chicago Sun-Times, que explicó que el pontífice realizó la solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones. Robert Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, el domicilio de su hermano.

Además se conoció que Prevost votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

El voto del papa se produce en un año en el que han evidenciado sus diferencias con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero y ha asegurado que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra, mientras que Trump ha llegado a decir que León XIV pone "en peligro a muchos católicos y a muchas personas"» porque, si de él dependiera, "estaría bien que Irán tenga un arma nuclear".