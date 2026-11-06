Libertad bajo fianza en Zimbabue para el hijo de Mugabe tras agredir a un funcionario

Chatunga Mugabe, de 29 años, había sido detenido el martes en Harare, la capital del país, junto con Munase Mubawu (43), Terrence Johannes Chinyemba (42), Fredson Peter (33) y Solomon Pamire (34), tras agredir a un funcionario que les requisó dos vehículos de lujo introducidos en el país de forma irregular.

El Tribunal de Primera Instancia de Harare concedió la libertad al hijo de Mugabe -que compareció vestido con un uniforme penitenciario- y a sus cuatro compañeros con una fianza de 100 dólares para cada uno y bajo estrictas condiciones de que no interfieran con el testigo de la acusación y de que sigan residiendo en su misma dirección.

"No había ningún motivo válido para denegarles la libertad bajo fianza y me alegro de que se les haya concedido", declaró a EFE su letrado, Tabison Bvekwa.

Además de la acusación de agresión, se añadieron este viernes cargos de robo y daños a la propiedad, por haber sustraído una pistola y destrozado un teléfono móvil pertenecientes al oficial atacado.

La agresión ocurrió el lunes a las 18:30 hora local (16:30 GMT) en The Brompton Guest Lodge, un alojamiento turístico de Harare, después de que los acusados importaran de manera ilegal un coche Mercedes Benz GLE 53 y otro Laborghini Urus.

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Cuando los agentes de la Comisión Anticorrupción de Zimbabue localizaron ambos vehículos y se disponían a requisarlos, los cinco individuos les agredieron, por lo que fueron arrestados en la Comisaría del barrio de Highlands de la capital zimbabuense.

Chatunga Mugabe fue detenido el 1 de octubre en Harare por supuesta posesión de drogas, aunque se le retiraron los cargos y fue liberado antes de comparecer ante un juez.

El joven había regresado a Zimbabue el pasado 30 de abril después de que un tribunal de Sudáfrica ordenase su deportación, tras condenarlo por usar una réplica de un arma de fuego e infringir la ley de inmigración sudafricana.

No es la primera vez que el hijo de Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, pues en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca del exclusivo barrio de Sandton, en Johannesburgo (norte).

También ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.