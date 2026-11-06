Llegan más de mil migrantes, uno fallecido, a las islas Canarias en las últimas horas

Los migrantes llegaron a las islas de El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, hasta donde están arribando una multitud de pateras y cayucos - nombre con el que se conocen estas embarcaciones precarias - desde que empezó noviembre. Salvamento Marítimo está pendiente de dos nuevas asistencias.

En El Hierro, la isla canaria más alejada de África, los servicios de rescate desembarcaron en primer lugar a 92 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres, entre las que iban, además, cinco mujeres y dos menores de edad.

Después fueron localizadas otras dos embarcaciones con un total de 501 migrantes del mismo origen, según la información recabada por los servicios de emergencia y sanitarios. A ellos se unieron 174 más que viajaban a bordo de un cayuco.

Una hora más tarde, Salvamento Marítimo acompañó hasta puerto a un grupo conformado por 166 personas.

A la isla de Lanzarote llegaron 27 hombres magrebíes que iban en una patera y otra expedición conformada por 61 personas.

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No hay datos concretos hasta el momento del número exacto de migrantes que fueron rescatados en aguas cercanas a Gran Canaria.

La canaria es una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo e históricamente la más usada por los migrantes que intentan llegar a las costas de España, aunque en 2025 la tendencia cambió y las llegadas por mar a Canarias bajaron en detrimento de la subida registrada en otro archipiélago español, el de las islas Baleares (Mediterráneo).

Tan solo en el pasado mes de octubre un total de 6.194 inmigrantes han llegado a Canarias en 65 cayucos, pateras y lanchas neumáticas, más que durante todo el primer semestre de 2026, cuando fueron rescatadas 3.708 personas, según el Ministerio del Interior español.

Y en noviembre continúan las constantes llegadas de barcazas: sin contar los rescates de esta madrugada, durante los cinco primeros días de noviembre habían llegado más de 3.200 migrantes a las islas Canarias.

La cifra ha encendido las alarmas en varios de los servicios de asistencia, porque se acerca a unos ritmos que no se veían en la Ruta Canaria desde los meses récord de 2023 y 2024.