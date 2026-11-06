Los conductores del metro de Londres convocan huelgas durante el periodo navideño

Al anunciar los paros, el sindicato de Trabajadores del Ferrocarril, Marítimos y del Transporte (RMT) señaló que la propuesta de la gestora pública London Underground, presentada como una reducción voluntaria de la jornada, implica en realidad cambios que obligarían a los conductores a renunciar a protecciones laborales acordadas durante años.

Según el sindicato, el nuevo sistema supondría más tiempo al volante de los trenes, turnos más largos e imprevisibles y horarios con entradas más tempranas y salidas más tardías. Además, advierte de que quienes rechacen el cambio podrían verse trasladados a otras cocheras.

Las huelgas, de 24 horas, comenzarán a las 12.00 GMT del 26 de noviembre y continuarán los días 17 y 19 de diciembre, 4 y 6 de enero y 17, 23 y 25 de febrero.

El secretario general de RMT, Eddie Dempsey, denunció que London Underground presenta como una semana laboral voluntaria de cuatro días lo que considera "un ataque a las condiciones de los conductores".

La postura de RMT contrasta con la del sindicato Aslef, que respalda el nuevo modelo al considerar que ofrece ventajas a los trabajadores, entre ellas 35 días libres adicionales al año y una jornada de 34 horas semanales.

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Por su parte, el director de operaciones de London Underground, Nick Dent, afirmó que la empresa lleva meses negociando la propuesta con los sindicatos y que, tras escuchar sus objeciones, ha introducido la garantía de que quienes quieran conservar la semana de cinco días podrán hacerlo sin perjuicio.

Las huelgas amenazan con afectar a los desplazamientos de londinenses y visitantes durante las fiestas navideñas, un periodo especialmente importante para el comercio y la hostelería de la capital británica. Jornadas anteriores de huelga en el metro han supuesto grandes perturbaciones en el tráfico rodado y peatonal.