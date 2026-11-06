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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 15:25

Los drones terrestres ucranianos cumplieron en octubre 31.398 misiones en la guerra

Imagen sin descripción

Kiev, 6 nov (EFE).- Los drones terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron en octubre la cifra récord de 31.398 misiones, entre encargos logísticos y evacuaciones, en operaciones de guerra frente a la agresión rusa, informó este viernes el Ministerio de Defensa ucraniano.

Por EFE
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"En octubre de 2026, las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania llevaron a cabo la cifra récord de 31.398 misiones logísticas y de evacuación utilizando vehículos terrestres no tripulados", informó en un comunicado el ministerio ucraniano.

"Se trata de la cifra mensual más alta desde que se puso en marcha el programa 'ePoints'", agregó el ministerio, al aludir a la iniciativa militar de Kiev destinada al uso y adquisición de sistemas no tripulados, terrestres y aéreos, y de guerra electrónica.

Lanzado en agosto de 2024, el programa 'ePoints' del ministerio es una iniciativa que permite a las unidades militares obtener puntos por operaciones realizadas con drones terrestres.

Posteriormente, los militares pueden canjear esos puntos por otros sistemas no tripulados y de guerra electrónica.

Las casi 31.400 misiones cumplidas en octubre cuadruplican las 7.511 misiones en las que participaron los drones terrestres en enero de este año, un dato que muestra la importancia que han ganado estas tecnologías en las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Los sistemas terrestres no tripulados intervienen "en las zonas más peligrosas del frente" y son capaces de suministrar "munición, comida y agua" además de evacuar heridos, según precisó el Ministerio de Defensa ucraniano.

"Los vehículos no tripulados terrestres son una tecnología que ayuda a minimizar los riesgos para las personas en el frente", abundó el ministerio.

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