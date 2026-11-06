Los ornamentos que utilizará el papa en Paysandú, un trabajo marcado por la comunión

Nacida en Paraguay pero residente en Uruguay desde hace 62 años, la responsable general del Colegio Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de Paysandú aprendió a coser cuando era una niña.

"Cuando empecé la escuela vivía con una tía que era modista. Ella me enseñó a poner los pies en el pedal de la máquina. Naturalmente fui aprendiendo", contó a la Agencia EFE.

De color blanco, con detalles en dorado y con lino que adquirió en Paraguay, Matilde cuenta que la confección de cada uno de estos elementos está marcada por la comunión.

Agregó que todos los creyentes quisieran estar cerca del papa y poder decirle alguna palabra de cariño o de afecto y puntualiza que eso no será posible.

No obstante, pide que todos se sientan cerca de él a través de cada uno de esos objetos que serán utilizados por el sumo pontífice.

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En ese sentido, explicó que durante la confección de estos pensó en todas las personas que no podrán estar presentes y reitera que todas lo estarán en su trabajo.

"Quiero que se sientan cerquita del papa. Un trabajo que representa a millones, a todos quienes lo desean, sobre todo a quienes sufren. Tantas personas de la tercera edad que están solas, sin familia y sin hijos, que fueron abandonados. Una persona me dijo que no podía estar porque no se puede mover. Yo le dije que no importa, que va a estar con el papa en el altar", señaló.

Sobre la visita de León XIV y lo que esto significará para el país suramericano, la hermana de la congregación Nuestra Señora del Huerto apuntó que lo que pueda cambiar a futuro dependerá del corazón de cada uno.

"No depende del papa, pero sí puede que se renueve nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro amor, pero para que haya cambios necesitamos cambiar cada uno el corazón", subrayó.

El papa León XIV llegará este viernes a Uruguay y un día después viajará a la ciudad de Paysandú -ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo- para llevar a cabo la primera misa de su gira por Latinoamérica.

Esta se llevará a cabo en el Parque París Londres, donde se espera la presencia de miles de personas que arribarán desde distintos puntos del país.

Luego retornará a la capital para encabezar una vigilia de oración en el estadio Centenario. El domingo por la mañana llevará a cabo su última misa, en la ciudad de Florida, y luego viajará a Argentina.