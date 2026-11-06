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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 09:20

Macron no acudirá a la COP31 de Antalya (Turquía) por problemas de agenda

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París, 6 nov (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no acudirá a la COP31 de Antalya (Turquía) al alegar problemas de agenda durante los dos días que esta cita dedicada a los jefes de Estado y de Gobierno (11 y 12 de noviembre), señalaron este viernes fuentes diplomáticas.

Por EFE
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Estas mismas fuentes recordaron que Macron ha sido el líder occidental "más presente" en las COP durante el último decenio, pero que este año, su último en el poder, dos compromisos impedirán su desplazamiento a la ciudad mediterránea de Antalya.

Las fuentes diplomáticos indicaron que el 11 de noviembre se celebra en Francia el Día del Armisticio, en relación al acuerdo firmado en un vagón de tren en el Bosque de Compiègne, al norte de París, que puso fin a la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918.

Y el 12 de noviembre el presidente francés estará en Dublín para asistir a la novena reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), una plataforma impulsada por el propio Macron que une a los 27 Estados miembros de la UE con otros europeos con los que hay intereses comunes.

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