Manuel Turizo explora nuevos ritmos y reúne a J Balvin y al Grupo Firme en su nuevo álbum

El disco continúa la línea de exploración musical del intérprete y mantiene una esencia tropical y festiva, con la que busca combinar diferentes ritmos y culturas musicales sin dejar de lado su identidad artística, según explica -en un comunicado- su equipo de prensa.

Una de las principales novedades del proyecto es el tema 'Como Fuera', la primera colaboración entre Turizo y J Balvin, dos de las figuras colombianas de mayor proyección internacional. Ambos artistas se reunieron en Nueva York para grabar el videoclip de la canción.

El álbum incluye también colaboraciones con Kapo, en 'Cogiendo Pareja'; Oscar Maydon, en 'Pa' Besarte', Zaider y Hamilton, en 'Yo Yo', y el Grupo Firme, en 'Las Bailábamos Juntos', tema con el que Turizo se acerca a los sonidos de la música regional mexicana.

A lo largo de sus diez canciones, el artista transita entre distintos estilos, desde el 'merenguetón' hasta el reguetón, en una propuesta que, según la nota informativa, refleja su evolución vocal y musical.

"Es un álbum hecho para bailar, celebrar y dejarse llevar", afirmó Turizo sobre el proyecto.