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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 09:15

Más de 200 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí en lo que va de 2026, dicen ONG

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El Cairo, 6 nov (EFE).- Más de 200 personas han sido ejecutadas en lo que va de 2026 en Arabia Saudí, entre ellas dos que fueron detenidas cuando eran menores de edad, informaron este viernes organizaciones saudíes radicadas en el exilio.

Por EFE
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La organización ALQST aseguró que la cifra de ejecutados ha alcanzado los 203, después de que en la jornada de ayer fueran ajusticiados cinco etíopes en la región de Asir, en el suroeste del reino árabe, tras haber sido condenados por contrabando de hachís.

De esta forma, según la Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés), se les ha aplicado este año la pena capital a 32 etíopes, 29 de ellos en la prisión de Asir, acusados todos ​​de contrabando de hachís.

ESOHR desglosó que el 70 % de las ejecuciones se dirigieron contra personas "acusadas de delitos que no se consideran de los más graves según el derecho internacional", como son los relacionados con el narcotráfico.

También, "más de la mitad de las ejecuciones se dirigieron contra extranjeros", al tiempo que 14 ejecuciones fueron "políticas", de las cuales dos de los ajusticiados eran menores de edad cuando fueron detenidos.

Esta cifra, a poco más de un mes para que termine el año, está lejos igualmente de las 356 personas que fueron ejecutadas en 2025, lo que supuso un récord en el país por el mayor número de ajusticiamientos en un solo año.

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